Kekavmenos nasıl öldü tarihte Kekavmenos kimdir

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de merak edilen dizide Kekavmenos Tekfur kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur gerçekte oynayan Toprak Sergen kimdir?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 12. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Dizide Kekavmenos Tekfur kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur gerçekte oynayan Toprak Sergen kimdir?

12. bölümde neler olacak: Kekavmenos’u tuzağa çekmek için Akça’yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey’e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal’ın askeri olan Haris’in Akça’yı kaçırdığını öğrenmişti. Haris’in peşine düşen Alparslan, Akça’nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı? Vaspurakan’a vali olarak atanan Diyojen, Akça’yı Alparslan’dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Alparslan Akça’yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça’yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos’tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos’u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad.

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı