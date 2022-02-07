Bomba iddia! Fenerbahçe'de Alper Pirşen’in görevini bırakıyor mu?

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen’in görevini bırakmak için Başkan Ali Koç’tan affını isteyeceği iddia edildi.

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Ali Koç’un iki döneminde de yönetim kuruluna aldığı ve önemli görevler verdiği Alper Pirşen, son 2 aydır kulübe gelmiyor. Haber Global'in özel haberine göre son yapılan yüksek divan kuruluna da katılmayan Pirşen’in durumu dikkat çekiyor.

Kesin karar alınacak

Ali Koç’un da Pirşen’le durumuyla ilgili bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşme sonunda da affını isteyen Pirşen’in göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili kesin bir karar alınacağı öğrenildi.