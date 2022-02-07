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Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı

Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı

Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

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Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve takım temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde, ligde puan sıralamasında ilk 8'de yer alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ yer aldı.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef ile ikinci 4'te bulunan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ, iki torbaya ayrıldı. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.


Ömer Onan ise kupanın geçen sene Kovid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şöyle:

TOFAŞ-Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka

Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef

15-16 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. Müsabakalar ise 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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