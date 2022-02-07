BOTAŞ'tan doğal gaz sıkıntısı için flaş açıklama

BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi. İran'dan gelen gazın kesilmesi nedeniyle sanayide gaz kısıtlamasına gidilmişti.Abone ol
Doğal gaz sıkıntısında yeni açıklama geldi. İran'ın teknik sebepleri göstererek gazı kesmesi sonucu yaşanan sıkıntıda çözüme ulaşıldı. Yaşanan gaz sıkıntısı neticesinde sanayide kısıtlamaya gidilmişti. BOTAŞ kısıntının sona erdirileceğini duyurdu.
BOTAŞ yaptığı açıklamada "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı yarın ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Vatandaşın tablosu kapkara! Ekonomi daha da kötü olacak