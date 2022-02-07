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Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda görev alacak hakemler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görev yapacak hakemler de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

8 Şubat Salı
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Fırat Aydınus
17.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba
13.30 RY Bandırmaspor - DG Sivasspor: Volkan Bayarslan
17.30 Hatayspor - FT Antalyaspor: Mert Güzenge
20.30 Denizlispor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe
17.30 A. Alanyaspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Yasin Kol

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