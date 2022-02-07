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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj atmadı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj atmadı telefonla aradı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gül Erdoğan'a Twitter'den mesaj atmayarak aramayı tercih etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası mesaj yayınlayarak "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

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