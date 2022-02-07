BIST 1.918
DOLAR 13,55
EURO 15,51
ALTIN 789,99
HABER /  MEDYA

Cem Küçük'ün elektrik faturası yazısı olay oldu: Atölye mi çalıştırıyorsun evinde?

Cem Küçük'ün elektrik faturası yazısı olay oldu: Atölye mi çalıştırıyorsun evinde?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesaplarından elektrik faturalarını paylaşan ünlülere tepki göstererek "Şaka mısınız? Tamam faturaları eleştirin de sanki her eve 3-5 bin lira fatura geliyormuş gibi algı yapmayın." dedi.

Abone ol

Yüksek gelen elektrik faturaları gündemdeki yerini koruyor. Elektrikte kademeli tarifeye geçilen yeni yılla birlikte gelen faturalar vatandaşın cebini yakıyor. 

Sosyal medya hesaplarından elektrik faturalarını paylaşıp itiraz eden ünlülere Cem Küçük, "Elektrik faturaları üzerinden yapılan akıl dışı zekâ testi!" başlıklı yazısında böyle tepki gösterdi:

"Defalarca söyledik faturalar düşmeli"
"Faturalar yüksek. Amasız, fakatsız kabul... Defalarca ekranlarda söyledik, buralarda yazdık. Faturalar düşmeli. 150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zam uygulanmasının 210 kilovata çıkması doğru karar. Ama hâlâ yüksek, gene itirazsız kabul... 

İşverenler üzerindeki yük daha ağır. İş yerlerindeki elektrik ve doğalgaza daha çok zam geldi. Orada da maliyetler yüksek. Berberler, bakkallar, kasaplar, eczacılar vb. hepsi özellikle küçük esnaf faturalardan haklı olarak şikâyetçi. İtiraz yok... 

"Elektriği çok yakan bir şeyler çalıştırmışsın"
Ancak bazı sanatçıların elektrik faturaları üzerinden yaptıkları zekâ testini anlamak mümkün değil! Mesela 3+1 evine 2.550 TL gelen Gülse Birsel. 2000 kilovat tüketmişsin. Belli ki klima, elektrik sobası gibi elektriği çok yakan bir şeyler çalıştırmışsın. Yoksa her 3+1 eve böyle fatura gelmesi mümkün mü? Buna elektrik mi dayanır? 

"Atölye mi çalıştırıyorsun evinde? "
Türkücü Serkan Kaya’ya ne demeli? 9.800 TL fatura gelmiş evine. 8.000 kilovat yakmışsın be adam. Atölye mi çalıştırıyorsun evinde? Dalga geçer gibi çok geldi demiş bir de. Ayıptır...
İdo Tatlıses de 7.400 TL geldi demiş. “Böyle ölmem, füze atın” demiş. Ya gerçekten nasıl bir zekâ testi bu? Şaka mısınız? 

Tamam faturaları eleştirin de sanki her eve 3-5 bin lira fatura geliyormuş gibi algı yapmayın. Yoksa tabii ki normal bir eve ortalama gelen 300-400 lira bile eleştirilir..."

İlgili Haberler
Kallavi elektrik faturaları için Numan Kurtulmuş'un yorumu : Ağır bir fatura oldu farkındayız Güldür Güldür Show'daki kol gibi elektrik faturası skeçi olay oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu
Foto Galeri Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'ya işgal her an olabilir! Almanya'nın hayalleri biter! Mülteci korkusu
Ukrayna'ya işgal her an olabilir! Almanya'nın hayalleri biter! Mülteci korkusu
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
Milli Ragbi oyuncusu çocuk pornocusu çıktı! 3 ile 17 yaş arası çocuk görüntüleri paylaşmış
Milli Ragbi oyuncusu çocuk pornocusu çıktı! 3 ile 17 yaş arası çocuk görüntüleri paylaşmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
Kallavi elektrik faturaları için Numan Kurtulmuş'un yorumu : Ağır bir fatura oldu farkındayız
Kallavi elektrik faturaları için Numan Kurtulmuş'un yorumu : Ağır bir fatura oldu farkındayız
Memur Sen açlık sınırı 3 bin 809 TL dedi Türk İş 4 bin 250
Memur Sen açlık sınırı 3 bin 809 TL dedi Türk İş 4 bin 250
Taciz iddiasıyla dünyayı ayağa kaldıran Çinli tenisçi Pıng Şuai fena kıvırdı
Taciz iddiasıyla dünyayı ayağa kaldıran Çinli tenisçi Pıng Şuai fena kıvırdı
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı
Mehtap Özkan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mehtap Özkan hangi kanalda spiker?
Mehtap Özkan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mehtap Özkan hangi kanalda spiker?
İhtiyaç kredisi faizleri üç yılın zirvesinde
İhtiyaç kredisi faizleri üç yılın zirvesinde