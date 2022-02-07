Cem Küçük'ün elektrik faturası yazısı olay oldu: Atölye mi çalıştırıyorsun evinde?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesaplarından elektrik faturalarını paylaşan ünlülere tepki göstererek "Şaka mısınız? Tamam faturaları eleştirin de sanki her eve 3-5 bin lira fatura geliyormuş gibi algı yapmayın." dedi.

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Yüksek gelen elektrik faturaları gündemdeki yerini koruyor. Elektrikte kademeli tarifeye geçilen yeni yılla birlikte gelen faturalar vatandaşın cebini yakıyor.

Sosyal medya hesaplarından elektrik faturalarını paylaşıp itiraz eden ünlülere Cem Küçük, "Elektrik faturaları üzerinden yapılan akıl dışı zekâ testi!" başlıklı yazısında böyle tepki gösterdi:

"Defalarca söyledik faturalar düşmeli"

"Faturalar yüksek. Amasız, fakatsız kabul... Defalarca ekranlarda söyledik, buralarda yazdık. Faturalar düşmeli. 150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zam uygulanmasının 210 kilovata çıkması doğru karar. Ama hâlâ yüksek, gene itirazsız kabul...

İşverenler üzerindeki yük daha ağır. İş yerlerindeki elektrik ve doğalgaza daha çok zam geldi. Orada da maliyetler yüksek. Berberler, bakkallar, kasaplar, eczacılar vb. hepsi özellikle küçük esnaf faturalardan haklı olarak şikâyetçi. İtiraz yok...

"Elektriği çok yakan bir şeyler çalıştırmışsın"

Ancak bazı sanatçıların elektrik faturaları üzerinden yaptıkları zekâ testini anlamak mümkün değil! Mesela 3+1 evine 2.550 TL gelen Gülse Birsel. 2000 kilovat tüketmişsin. Belli ki klima, elektrik sobası gibi elektriği çok yakan bir şeyler çalıştırmışsın. Yoksa her 3+1 eve böyle fatura gelmesi mümkün mü? Buna elektrik mi dayanır?

"Atölye mi çalıştırıyorsun evinde? "

Türkücü Serkan Kaya’ya ne demeli? 9.800 TL fatura gelmiş evine. 8.000 kilovat yakmışsın be adam. Atölye mi çalıştırıyorsun evinde? Dalga geçer gibi çok geldi demiş bir de. Ayıptır...

İdo Tatlıses de 7.400 TL geldi demiş. “Böyle ölmem, füze atın” demiş. Ya gerçekten nasıl bir zekâ testi bu? Şaka mısınız?

Tamam faturaları eleştirin de sanki her eve 3-5 bin lira fatura geliyormuş gibi algı yapmayın. Yoksa tabii ki normal bir eve ortalama gelen 300-400 lira bile eleştirilir..."