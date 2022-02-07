Fatih Altaylı'dan olay Isparta yazısı! Elektrik ihalesini alan firma Kolin-Limak-Cengiz

ISPARTA'da günlerce süren elektrik kesintilerinin ardından Vali görevden alındı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Acaba Isparta’nın günlerdir kar altında elektriksiz bırakılması elektrik faturalarına isyan eden bizlere aba üzerinden sopa göstermek mi?" diye sordu. Altaylı, "Isparta'yı soğukta ve karanlıkta bırakanlar Kolin, Limak, Cengiz" dedi...

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Elektrik faturalarına gelen zamlar vatandaşı isyan ettirken, iktidar yanlısı yazarlar ve Şamil Tayyar gibi AK Parti yöneticileri bile "Bu işe önlem alın, yoksa faturası ağır olacak" uyarıları yaparken, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan şok bir iddia geldi. Altaylı, "Acaba diyorum Isparta’nın günlerdir kar ve ayaz altında elektriksiz bırakılması elektrik faturalarına isyan eden bizlere aba üzerinden sopa göstermek mi! Halinize şükredin, yoksa elektriksiz kalırsınız mı demek istiyorlar. Aklıma emin olun başka bir şey gelmiyor" diye yazdı. İşte Altaylı'nın yazısından satır başları...

Bu zamanda koskoca bir kente elektrik vermemenin başka izahı yok

- Bu zamanda, koskoca bir kenti 3 gün elektrikten yoksun bırakmanın başka bir makul gerekçesi de olamaz. Vali ortada yok. Belediye Başkanı ortada yok. Türkiye’yi elektrikle tanıştırdığını iddia eden bir iktidarın döneminde, iktidarın yaptığı özelleştirme bölgenin elektrik dağıtımını alan şirket bir kente üç gün elektrik veremiyor ama kimsenin sorumluluğu üstlendiği yok.

- Üç günün sonunda bir Bakan çıkıp “Hakkınızı helal edin” diyor. Başkaca bir şey de olmuyor. Dediğim gibi Belediye Başkanı ortada yok. Vali zaten hiç yok. Her ikisinin nerede olduğunu belgeleyecek bir MOBESE kamerası da yok.

Yabancı değiller. Hatta çok ama çok tanıdıklar...

- Kente elektrik vermekten sorumlu Akdeniz Elektrik AŞ’den ise söz eden de yok. Peki sizce adı hiç anılmayan ama bu işin sorumlusu olan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin özelleştirme ihalesini kim almıştı hatırlıyor musunuz! Hafızanız zayıfsa ben hatırlatayım. Yabancı değiller. Hatta çok ama çok tanıdıklar.

Çünkü aslında yıllar önce verdikleri sözü tutuyorlar!

- Hani şu meşhuuuur 5 müteahhit var ya. Hani şu AK Parti iktidarı döneminde ne ihale varsa hepsini alan. Onların üçü. Kolin, Limak, Cengiz. Isparta’yı soğukta ve karanlıkta bırakanlar onlar. O yüzden ne adları anılıyor ne MOBESE ile takip ediliyorlar. Çünkü aslında yıllar önce verdikleri sözü tutuyorlar.