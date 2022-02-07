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Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Yarın Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Fırtınaya bağlı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine dikkat! İşte yapılan açıklama...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ile güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ile zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinde kuzeyinde ve öğle saatlerinde ise genelinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, zamanla ise genelinde güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan, çarşamba günü kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'de bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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