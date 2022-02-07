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Süper lig takımı Başakşehir Miguel Vieira'yla yollarını ayırdı

Süper lig takımı Başakşehir Miguel Vieira'yla yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Başakşehir'de ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunun başında İspanyol kulübü CD Lugo'dan 1.3 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunma oyuncusu Miguel Vieira ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

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Sol ayaklı 1,90 boyundaki Portekizli stoper, beklenen performansı veremediği için sırasıyla Wolfberger, Waasl. Beveren takımlarına kiralanmıştı. Geçen sezon sonunda takıma geri dönen tecrübeli futbolcu bu sezon başında kadroda yer almadı. 

Başakşehir ayrılığı şu ifadelerle açıkladı:

Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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