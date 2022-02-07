Derya Büyükuncu kaç yaşında aslen nereli kiminle evli?

2011 yılında Survivor'da birinci olan Derya Büyükuncu twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın covid olması hakkında sınırları aşan yorum yaptı ve TT oldu. Kantarın pozunu kaçıran Derya Büyükuncu skandal tweetinin ardından merak edildi. Peki Derya Büyükuncu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Derya Büyükuncu şimdi nerede yaşıyor?

Abone ol

Eski Survivor şampiyonu Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğu iddia edilen tweetinin ardından gündeme geldi. Twitter'da tt olan Derya Büyükuncu'nun kim olduğu ise araştırılan konular arasınına girdi. 2011 yılında Survivor birincisi olan Derya Büyükuncu Zehra Büyükuncu ile evi ve 45 yaşında. Aslen İstanbul doğumlu olam Zehra Büyükuncu, şimdi nerede yaşıyor, ne iş yapıyor?

Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, skandal bir paylaşıma imza attı.

Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunarak "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

Derya Büyükuncu kimdir:

2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Derya Büyükuncu aslen Gazianteplidir. Babası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisidir, annesi eczacıdır. 'Berna' adında ablası vardır.

Derya Büyükuncu, anneannesi ve dedesinin isteğiyle yüzme sporuna 5 yaşındayken Galatasaray Spor Kulübü'nde başladı. Hocası tarafından yüzmede başarılı bulunmayınca, bir başka spora yönlendirildi. Fakat yüzmeyi çok sevdiği için 2 yıl karate yaptıktan sonra yüzmeye 7 yaşında geri döndü.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrencisiyken müzik ve resim derslerinden kalması nedeniyle ailesi tarafından eğitim için ABD'ye gönderildi. Buradaki eğitiminde başarılı olunca başarılı oldu ve lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı. Yüksek lisansını da burada yaptı. Ayrıca ikinci üniversite olarak Michigan Üniversitesi İşletme bölümü okudu.

Derya Büyükuncu Kariyeri



Derya Büyükuncu, ilk milli yarışını 9 yaşındayken, 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yüzerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye'de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı.

1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmada Nihat Doğan ikinci, Tolga Taner Tarlacı üçüncü oldu.

Derya Büyükuncu Özel Hayatı



1976 doğumlu olan Derya Büyükuncu, 2022 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Yüzme antrenörü Zehra Balkan ile 2004 yılında evlendi. Derya Büyükuncu 1.93 metre boyunda, 80 kilo ve yengeç burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @deryabuyukuncu kullanıcı adıyla yer almaktadır.