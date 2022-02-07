Isparta Belediye Başkanı hangi partiden 2022 Şükrü Başdeğirmen kimdir?

ISPARTA'da yoğun kar yağışı nedeni ile elektriklerin kesilmesi, ulaşımın durması ve hizmetlerin yetersiz olması nedeni ile eleştirilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'ın hayatı merak konusu oldu. Ak Partili olan Şükrü Başdeğirmen aslen Ispartalı ve 60 yaşında. Şadiye Başdeğirmen ile evli olan Şükrü Başdeğirmen'in iki tane çocuğu vardır.

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ISPARTA Belediye Başkanı olan Şükrü Başdeğirmen son günlerin en çok merak edilen ve araştırılan isimlerinden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle hizmetin yetersizliği ve elektrik kesintisi ile halkın eleştirisini alan Şükrü Başdeğirmen AK Partili. AK Partili Belediye Başkanı olan Şükrü Başdeğirmen aslen Ispartalı ve 60 yaşında. Şadiye Başdeğirmen ile evli olan Şükrü Başdeğirmen'in iki tane çocuğu vardır.

1962’de Isparta’da doğan u, ilk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamlamış; İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapmıştır.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi ve çocukları ile birlikte

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Isparta Belediye Başkanı seçilmiştir.

Isparta'da okullar 5 gün tatil: Bugün 80 ilde okullar yüz yüze eğitime devam edecek. Ancak bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek. Bu süreçte öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslere devam edecek. İşte, Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama;



"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."