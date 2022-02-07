CHP temel haklar arasına ekledi! Anayasa'ya girecek

CHP'nin, Kültür Sanat Çalıştayı'nın sonuç kitapçığında "Anayasadan başlayarak 'kültür hakkını' temel haklar arasında kabul edeceğiz" ifadeleri yer aldı

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CHP’nin, 8 Ekim 2021’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığı hazırlandı. Kültür ve sanat dünyasının tüm alanlarından 127 kişinin katıldığı çalıştayda, tüm tarafların görüşleri derlenerek oluşturulan kitapçığa göre, CHP iktidarında anayasada “kültür hakkı” temel haklar arasında yer alacak. Kitapçığın önsözünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyaset kurumu, kültür ve sanatın zenginliğinin farkında değil. Biz Türkiye’nin bu zenginliğin farkında olmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; kitapçıkta CHP iktidarında kültür alanında yapılacaklar şöyle sıralandı:

Anayasaya girecek: Anayasadan başlayarak “kültür hakkını” temel haklar arasında kabul edeceğiz. Kültür Bakanlığı’nı tek başına bir bakanlık olarak yeniden örgütleyeceğiz.

Kurumlara özerklik: Kültür Bakanlığı’nın bünyesindeki sanat kurumlarının mali ve idari özerk yapılarına kavuşması için gerekli adımlar atılacak. Kültür ve sanatın tek tipleştirilmesine izin vermeyeceğiz, siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Sanat kurumlarımızın kadro sıkıntıları çözülecek.

Sanatçılara statü: Bugün sanatçılar “sıfır noktası”nda yaşıyor. Geliri 2 bin liranın altında olan binlerce kültür sanat emekçisi var. Sanatçılara statülerini vereceğiz. Kültür sanat alanının her dalında çalışanların sağlık, emeklilik, işsizlik türünden sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alacağız. Sanat eğitimini yeniden planlayacağız.

"Kültürün her alanında özerk ve bağımsız işleyişe sahip olması gerektiği ortaya kondu"

Çalışmayı koordine eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Forum, ülkemizde kültür politikalarıyla ilgili kapsamlı bir kurucu ve yön gösterici belge eksikliğini gidermek amacıyla düzenlenmişti ve büyük başarı elde etti. Kitapçıkta tüm tespitler mevcut. En temel özet ise kültürün her alanında özerk ve bağımsız işleyişe sahip olması gerektiği ortaya kondu" açıklamasını yaptı.