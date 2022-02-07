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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya'dan Metaverse uyarısı: Yasa dışı faaliyetlere imkan sağlayabilir

Rusya'dan Metaverse uyarısı: Yasa dışı faaliyetlere imkan sağlayabilir

Rusya'da kitle iletişim araçlarını izlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor Bilimsel Teknik Merkezi, Metaverse ile ilgili bir uyarı yayınladı. Roskomnadzor'a göre Metaverse yasa dışı faaliyetlere olanak sağlayabilir.

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Kitle iletişim araçlarını izlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor Bilimsel Teknik Merkezi, insanların ulusal sınırların ötesinde etkileşime girebildiği VR alanlarının potansiyel risklerini ve olasılıklarını değerlendiren bir rapor yayınladı.

TRT haberde yer alan bilgilere göre metaverse, sınır düzenlemelerini ihlal edebilecek farklı milletlerden insanlar arasındaki ticaret de dahil olmak üzere kripto para biriminde gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerde kullanılma tehlikesini barındırıyor.

Yazarlar, sanal alanların uyuşturucu ticareti veya diğer yasaklı maddelerin ticareti için büyüyen bir alan olacağını iddia ediyor.

"En savunmasız grup çocuklar"
Raporda ayrıca sanal etkileşimin insan davranışı üzerindeki sonuçlarıyla ilgili endişelere de değiniliyor.

"Metaverse'de yer alma nedeniyle algının dönüşümü, toplum üzerinde anlamlı bir kültürel etkiye sahip olacak ve sanal bir avatar kullanımı nedeniyle ahlaki ve etik normların önemini azaltmak da dahil olmak üzere sosyal davranışı değiştirecek" 

Bunun özellikle "yeni metaverse'deki en savunmasız grup" olan çocukları etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.

Rapor, sanal gerçekliğin potansiyel risklerini değerlendirmenin yanı sıra, video oyunlarına ve çevrimiçi eğlence biçimlerine artan talep gibi yeni pazar yerlerinin büyümesi de dahil olmak üzere olasılıklara genel bir bakış sunuyor.

Bilim kurgudan çıkan "metaverse" terimi , insanların sosyal bağlantısına odaklanan 3 boyutlu sanal dünyaları ifade ediyor ve son zamanlarda Meta olarak yeniden adlandırılan ABD şirketi Facebook da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerinin giderek artan bir şekilde odak noktası haline geldi.

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