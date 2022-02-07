Ali Atay neden TT oldu eşi Hazal Kaya'yı aldattı mı iddialar vahim

Magazin programı 2. Sayfa öyle bir iddia ortaya attı ki ortalık karıştı. Evli, örnek çift ve yakında yıldönümlerini kutlayacaklardı ama karısını aldattı açıklaması bir anda gündem oldu. Akıllara her zaman örnek çift olarak gösterilen ve şubat ayında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya çifti geldi. Ali Atay bu iddialardan sonra twitter'da TT oldu. Peki Ali Atay eşi Hazal Kaya'yı aldattı mı?

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Dün akşam magazin programı 2. Sayfa'nın ortaya attığı iddia magazin dünyasını karıştırdı. Örnek çift gösteriliyorlar, yakında yıldönümlerini kutlayacaklardı ama eşini aldattı açıklaması ile bir anda bomba etkisi yarattı. Magazini yakından takip edenler tarafından ortaya birçok iddia atıldı. Twitter kullanıcıların TT yaptığı isim ise başarılı oyuncu Ali Atay oldu. Evlilikleri ile örnek gösterilen ve her zaman birbirlerine olan aşklarını söyleyen Ali Atay-Hazal Kaya çiftinin arasına başka bir kadın mı girdi, Ali Atay eşini aldattı mı?

Şubat ayında evlenen ve bir oğulları olan çiftten bu iddialar hakkında bir açıklama yok. Sosyal medyada TT olan Ali Atay'ın eşini aldattığına asla inanmayanlar kadar 'acaba olabilir mi' diyenler de var.

Peki Şubat ayında evlenen diğer ünlüler kim?

Hazal Kaya- Ali Atay

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer

Burcu Kara -Fırat Parlak

Helin Avşar- Serhan Bora

İsmail Hacıoğlu- Duygu Kaya

Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi

Ali Atay kimdir:

0 Nisan 1976 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Tam adı Dursun Ali Atay'dır. İki ablası ve bir abisi vardır. 16 yaşındayken babasını kanser hastalığından kaybetti.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

1998 yılında 'İkinci Bahar' dizisinde lise öğrencisi rolüyle ilk kez kamera karşısına geçti.

1999 yılında Berkun Oya ile birlikte 'Krek' adlı tiyatro topluluğu kurdu. Uzun yıllar çeşitli tiyatro sahnelerinde oyunlar oynadı.

2011-2013 yılları arasında 'Leyla ile Mecnun' adlı absürt komedi dizisinde oynadığı 'Mecnun Çınar' karakteriyle hafızalarda yer edindi. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibiyle beraber 2013 yılında çekilen 'Ben de Özledim' dizisinde kendini oynadı. Ayrıca, 'Leyla ile Mecnun' oyuncularının bir süre faaliyet gösterdiği 'Leyla The Band' müzik grubunda vokalistlik yaptı.

2014 yılında başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın yer aldığı 'Limonata' filminde ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.

2015 yılında 'Mutlu Ol Yeter' adlı dizide başrol oynayarak 2 yıl sonra kamera karşısına geçti.

2017 yılında Blu TV'de yayınlanan Türkiye'nin ilk internet dizisi 'Masum'da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık ile başrolü paylaştı.

2017 yılında gerçek bir hikayeden esinlenerek hazırlanan 'Ayla' filminde 'Ali Astsubay' karakterini canlandırdı.

2018 yılında absürt komedi türündeki 'Ölümlü Dünya' filminin yönetmenliğini yaptı. Aynı yıl 'Nuh Tepesi' filminde başrol oynadı.

2019 yılında 'Türk İşi Dondurma' sinema filminde rol aldı. Aynı yıl yine yönetmenliğini üstlendiği 'Cinayet Süsü' filmi vizyona girdi.

2021 yılında 'Son Yaz' dizisinde 'Selim Kara' karakteriyle ekranlara geldi.

Hazal Kaya ile nasıl tanıştı: Verdiği bir röportajda, yazdığı bir film senaryosu için Hazal Kaya ile bir araya gelen Ali Atay, aşka dönüşen ilişkilerini şöyle anlattı: "Mutluyuz. Bizim için aşk bir süre sonra daha kuvvetli, başka türde, büyük bir şeye dönüştü. Birbirimize daha yüksek bir perdeden aşık olduğumuzu düşünüyorum. Hazal ile aramızda çok güçlü bir bağ var. Nedenlerini araştırmıyor, sadece var olan bu sürecin tadını çıkarıyoruz. Yarın her şey değişir mi? Bilemem, ilgilenmiyorum yarın ne olacağıyla. Hazal 23, ben 36 yaşındaydım. Yaşlarımızın farkında bile değildim. O da değildi. Yaşını sorduğumu bile hatırlamıyorum. İnsanlara memleketlerini ve yaşlarını hiç sormuyor bile olabilirim. Velhasıl, ilk tanışmamız benim yazdığım bir Film senaryosu içindi. Doğal olarak aklımda Hazal başka bir yerde konumlanmıştı. Zaman içinde ilişkimiz başladı, filmi de çekemedik."

Ali Atay'ın, Hazal Kaya ile tanışmasına vesile olan sinema filmi ise henüz çekilmedi.

1976 doğumlu olan Ali Atay, 2022 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

2008-2013 yılları arasında solist dansçı Ebru Cansız ile evli kaldı. 2019 yılında oyuncu Hazal Kaya ile evlendi. Son evliliğinden 'Fikret Ali' (d.2019) adında bir oğlu oldu.