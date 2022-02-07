Ukrayna'ya işgal her an olabilir! Almanya'nın hayalleri biter! Mülteci korkusu

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim artarak devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Rusya işgal olmayacağı konusunda Ukrayna ise Rusya'nın savaş hazırlığı yaptığı konusunda ısrar ediyor.

ABD Ukrayna'ya silah ve asker yardımı yaparken, Rusya'da sınırdaki askeri birliklerine tavsiye kuvvet gönderiyor.

Öte yandan ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin an meselesi olduğunu belirtirken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Putin'in birkaç hafta içinde saldırı emri verebileceğini söyledi.

Her an olabilir

Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Savaş çıkarsa, Ukrayna'ya muazzam bir insani maliyeti olacak ama hazırlıklarımız ve müdahalemiz karşısında Rusya'nın da stratejik bedel ödeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidi için "Yarın da olabilir, haftalar da sürebilir." diyen Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, askeri konuşlandırmalarda Ukrayna'ya karşı "her an saldırgan bir eylemde" bulunabileceğini söyledi.

Biden yönetiminin, Rusya'nın tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmesini temenni ettiğini belirten Sullivan, "Önemli olan ABD'nin beklenmedik bir durum karşısında hazırlıklı olması, müttefikleri ve ortaklarıyla hareket etmesi gerektiği." şeklinde konuştu.

İşgal olursa Almanya'nın doğal gaz hayali biter

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen "Kuzey Akım 2" projesinin hayata geçmeyeceğinden emin olduğunu da ifade etti.

50 bin kişi ölebilir

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yapmıştı.

Öte yandan dün iki ABD'li yetkili, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan yasadışı şekilde ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgal için ihtiyaç duyacağına inandığı muharebe gücünün yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğunu belirtmişti.