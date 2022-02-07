BIST 1.944
DOLAR 13,57
EURO 15,52
ALTIN 789,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı

İSTANBUL’da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücüleri şaşırttı.

Abone ol

Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden, kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Sürücü, aracın arka kısmına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehtap Özkan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mehtap Özkan hangi kanalda spiker?
Mehtap Özkan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mehtap Özkan hangi kanalda spiker?
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
İhtiyaç kredisi faizleri üç yılın zirvesinde
İhtiyaç kredisi faizleri üç yılın zirvesinde
Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
Abdurrahman Dilipak'tan olay 2022 kehanetleri! 'Cinayetler ve suikastlerde artış olabilir'
Abdurrahman Dilipak'tan olay 2022 kehanetleri! 'Cinayetler ve suikastlerde artış olabilir'
Mihriban Hurmacı nereli kaç yaşında aslen nereli? Mihriban Hurmacı ailesi
Mihriban Hurmacı nereli kaç yaşında aslen nereli? Mihriban Hurmacı ailesi
Sakarya'da savaş alanına dönen düğündeki kavganın nedeni belli oldu
Sakarya'da savaş alanına dönen düğündeki kavganın nedeni belli oldu
Kurulduğundan beri böylesi ilk kez oldu! Mehmet Ceyhan kötü haberi verdi: Doktor bulamayacağız
Kurulduğundan beri böylesi ilk kez oldu! Mehmet Ceyhan kötü haberi verdi: Doktor bulamayacağız
MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında 3 dönem krizi için açıklama
MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında 3 dönem krizi için açıklama
Özer Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı olayı nedir? Özer Hurmacı hangi takımda
Özer Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı olayı nedir? Özer Hurmacı hangi takımda