Özer Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı olayı nedir? Özer Hurmacı hangi takımda

Geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği eşi futbolcu Özer Hurmacı'dan dayak yiyen Mihriban Hurmacı günün konusu oldu. Mihriban Hurmacı suç duyurusunda bulunmasının ardından Özer Hurmacı gözaltına alındı. Peki, Özer Hurmacı kimdir, hangi takımda? İşte Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı hakkında merak edilenler...

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'Fal baktırdım eşim beni aldatıyor' iddiası ile konuşulan ve futbolcu eşi Özer Hurmacı'ya açtığı boşanma davasını geri çeken Mihriban Hurmacı şiddet olayı ile gündemde. Eşinin kendisini darp ettiğini ve tehdit ettiğini söyleyen Mihriban Hurmacı eşinden şikayetçi oldu. Özer Hurmacı gözaltına alındı. Peki kimdir Mihriban Hurmacı aslen nereli, kaç yaşında?

Şiddet haberleriyle gündeme gelen Alman-Türk futbolcu Özer Hurmacı, 20 Kasım 1986 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısında oynadı.

Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri döndü. 2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe (futbol takımı) kadrosuna transfer olduğu bildirildi.Özer 27 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.Aslen Trabzonlu bir ailesinin olması nedeniyle Trabzonspor'lu olan Özer, 2013-14 devre arasında tıpkı sezon başında olduğu gibi Trabzonspor takımının gündemine geldi. Daha sonra alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran futbolcu, 24.08.2016 tarihinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.Trabzonspor'dan ayrılan futbolcu transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



2015 yılında Mihriban Hurmacı ile nikah masasına oturan Özer Hurmacı'nın bu evliliğinden 2 kız v 1 erkek olmak üzere 3 çocuğu var. Özer Hurmacı, 2015'te evlendiği eşi Mihriban Hurmacı'nın sürekli astroloji ile ilgilendiğini ve çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürerek, boşanma davası açmıştı. Boşanmak vazgeçen çift, yeniden şiddet ve ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi.