Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı.
Karalar yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.