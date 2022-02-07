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Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı

Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı.

Karalar yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

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