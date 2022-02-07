Tansu Çiller 'şu anda' şerhi koyup 'Parti kurma kararım yok' dedi! Çiller, Erdoğan'la görüştü mü?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Erdoğan, Tansu Çiller'e yeni parti kurduruyor" iddiası siyaset kulislerini karıştırdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Tansu Çiller'e bu iddiaları sordu. "Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok" diyen Çiller'in "şu anda" vurgusu özellikle dikkat çekti. Bu sözler Çiller'in parti kurma planı yaptığının işareti olarak gösterildi.

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İYİ Parti’li Koray Aydın, “Erdoğan, Çiller’e parti kurdurmaya çalışıyor” iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Tansu Çiller'i arayıp, “Parti kuracak mısınız?” diye sordu. Çiller bu soruya, "Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” cevabı verdi.

Parti kurmak için Erdoğan'la görüştü mü?

Selvi'nin Erdoğan’la parti kurmak için bir temasının olup olmadığı sorusuna Çiller, “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.

'Şu anda' vurgusuna dikkat!

Çiller'in “Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok” sözlerine dikkat çeken Abdulkadir Selvi, "Ülke sorunlarını yakından takip ettiğini anlattı, Türkiye’ye yönelik bir tehdit hissettiğinde buna ilgisiz kalamayacağını ifade etti. Ama şu anda siyasi parti kurmak gibi bir çalışmanın içinde olmadığının altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Siyasete dönmem için teklifler oldu

“Ben siyasetten ayrıldıktan sonraki süreçlerde aktif siyasete dönmem için çok teklifler oldu. Her seçim öncesinde bu tür talepler arttı. Olağanüstü kongreyi toplayalım, diye öneriler getirildi. Bu talepler hep oldu" diyen Tansu Çiller, "Ancak makamlar, sandalyeler, koltuklar benim gerimde kaldı. Ben bir sandalye için, koltuk için siyasete girmem. Türkiye açısından bir ihtiyaç var mı, ona bakarım. Bir de ‘Ben bu ihtiyaca cevap verebilir miyim?’ diye değerlendiririm" diye konuştu.

Kendisinin yeni parti kurmaya karar verdiği yönündeki haberlere şaşırdığını anlatan Tansu Çiller, “Çünkü benim duruşum devam ediyor. Bugün için öyle bir kararım söz konusu değil” diyor.

Siyasete hangi şartlarda döner?

Çiller, DYP Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı. Ama siyasetle bağını tamamen kopardı mı? Ya da aktif siyasete dönmek istese ne için döner? Çiller, “Benim siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. Ben ülkemin tek bir çakıltaşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. Türkiye’nin tek bir çakıltaşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi yaparım. Ama öyle bir noktada değilim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la parti kurmak için görüştü mü? Tansu Çiller, en çok tepkiyi Koray Aydın’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çiller’e parti kurdurmak istediği yönündeki sözlerine gösterdi. “Bu tür konularda Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir" diyen Tansu Çiller şöyle devam etti: "Bu iddianın ortaya atılmasının nedeni ise bir algı operasyonudur. Benim şu veya bu şekilde bir parti kurma kararım olmadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum.”

Tansu Çiller'in son sözleri...

Telefonu kapatmadan önceki son sözleri de “Benim için parti kurmak gibi bir kararım söz konusu değil. Benim böyle aktif bir çalışmam yok. Ama her seçim öncesi böyle bir süreç yaşanır. Bu tür talepler olur. Ama benim parti kurmak gibi bir kararım yok. Dolayısıyla parti kuracağıma dair yaratılmak istenen algının gerçekle bir ilgisi yok” oldu. Çiller cephesinde durum bu.