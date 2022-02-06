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Beşiktaş Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Pjanic, karşılaşmanın uzatma dakikalarında itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 37 puanla 7. sırada yer bulan Beşiktaş, 25. haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek. 25 puanla 17. sırada yer alan Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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9. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Francisco Montero'nun arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

54. dakikada Alassane Ndao'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ancak öncesinde Alassane Ndao'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+7. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Pjanic itirazları nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Miralem Pjanic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş: Ersin, Necip (Josef), Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can (Larin), Rıdvan, Emirhan (Ghezzal), Teixeira (Oğuzhan), Batshuayi (Güven)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli (Hakan), Fernando, Doğukan (Ghacha), Fredy (Bahadır), Ndao (Wright), Adriano (Gökdeniz)

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