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Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Çatışmanın 4 Ocak günü bir pavyonda yaşanan kavganın taraflarının barışmak için bir araya geldikleri sırada yaşandığı ortaya çıktı.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

Silahla vurulan iki kişi kurtarılamadı
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Vali ve Emniyet müdürü olay yerinde
Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

4 Ocak'ta alkollü mekanda çıkan kavganın barışma görüşmesi
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanılan olayın 04.02.2022 tarihinde yine Boyabat ilçemizde faaliyet gösteren umuma açık alkollü bir mekanda yaşanan kavga akabinde tarafların barışmak amacıyla bir araya gelmesi neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olaya karışan failler gözaltına alınmış, adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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