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'Anne uygunsuz hayat yaşıyor' dendi videolar mahkemeye sunuldu! Boşanma davasında şaşırtan karar

'Anne uygunsuz hayat yaşıyor' dendi videolar mahkemeye sunuldu! Boşanma davasında şaşırtan karar

KAHRAMANMARAŞ'ta cezaevinde yatan Ali D. ile Tuğçe D.’nin, boşanma davasının karar duruşmasında 2 çocuğun velayeti, annenin uygunsuz hayat yaşaması gerekçesiyle babaya verildi.

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Kahramanmaraş’ta yaşayan 2 çocuk babası Ali D., karıştığı kavgada 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla kasten öldürmeye teşebbüsten 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D., cezaevine girdikten sonra iddiaya göre, eşi Tuğçe D. de çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D.'yi (4) terk edip, Kahramanmaraş 3'üncü Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bunun üzerine Ali D. ise cezaevindeyken, avukatı Merve Yavuz Öksüz aracılığıyla aynı mahkemeye boşanma davası açıp 2 kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.
Tuğçe D. açtığı boşanma davasını takip etmediği için dava düştü, eşinin açtığı davanın da duruşmalarına katılmadı.

Mahkemenin talebi üzerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çocukların birlikte yaşadığı Ali D.'nin ablasının evine gönderilen görevli tarafından rapor hazırlandı. Raporda, her 2 çocuğun da halaları olan Ö.Y.'ye çok düşkün olduğu, anne Tuğçe D.'nin çocuklarını arayıp sormadığı belirtildi.

Çocukların velayeti cezaevindeki babaya verildi
Dava sonunda mahkeme heyeti, Tuğçe D.'nin 'eşini ve çocuklarını bırakarak evden ayrılma', 'başka erkeklerde birlikte olmak suretiyle uygunsuz hayat yaşayarak sadakat yükümlülüğünün ihlali', 'uyuşturucu madde kullanma', 'çocuklara şiddet uygulama şeklinde eylemlerde bulunmak suretiyle evlilik birliği içerisinde eşine karşı kusurlu hareketlerde bulunma' nedenleriyle evlilik birliğini temelden sarstığına ve tam kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin boşanmasına, çocukların velayetinin de babaya verilmesine karar verdi.

Uygunsuz yaşam
Ali D.'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, uygunsuz yaşam sürdüğünü ve sosyal medyada çektiği uygunsuz videoları da mahkemeye sunduklarını söyledi. Öksüz, "Sosyal inceleme raporu bizim lehimize oldu. Müşterek çocukların müvekkilim babaya verilmesi yönündeki rapor mahkemeye gönderildi. Mahkeme de lehimize karar verdi, davalı anneyi evlilik birliğinin temelden sarsılmasında tam kusurlu buldu. Çocuklarına şiddet uyguluyor olması, başka erkeklerle uygunsuz görüşmeler sağladığı için sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, madde bağımlısı olduğu, davayı takip etmediği, çocuklarıyla hiçbir şekilde görüşmediği, çocukların velayeti hususunda hiçbir çaba sarf etmediği için mahkeme 2 çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verdi. Cezaevindeki bir babaya velayet verilmesi bugüne kadar olmayan, görülmeyen bir karardır. Bu karar, emsal bir karardır. Müvekkilim cezaevindedir. Cezaevinden çıkana kadar çocuklara müvekkilimin kız kardeşleri yani çocukların halaları bakacak." dedi.

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