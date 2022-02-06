Kıdem tazminatı tavanı 2022 nasıl hesaplanır? Kimler kıdem tazminatı alır?

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı yeni yıl için belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesi ile kıdem tazminatının tavanı 2022’de yüzde 27.9 arttı. Gözler şimdi 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplamalarına çevrildi. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kıdem tazminati nasıl hesaplanır, kimler alır?

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Kıdem tazminatı 2022 yılı tavanı çalışanların gündeminde. 2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 artırılarak brüt 5.004 lira oldu. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu ile ortaya çıkan kıdem tazminatı da asgari ücret ile beraber artmış oldu. Gözler şimdi 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplamalarına çevrildi. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, yeni yıl kıdem tazminatı hesaplama bilgileri.

Asgari ücretin belirlenmesi ile kıdem tazminatının tavanı 2022’de yüzde 27.9 artış gösterdi. 2022 yılının ocak-haziran döneminde uygulanacak tazminat tutarı 10.596 lira olarak belirlendi. İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatı alabilen çalışanların işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamı ile giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor.

Kıdem Tazminatı ne kadar oldu: Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 10 bin 596 liraya yükseldi.



Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır: Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Giydirilmiş ücret ne demek? İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamına giydirilmiş ücret deniyor. Daha açık bir anlatımla, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor.

2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 artırılarak brüt 5.004 lira oldu. Böyle 2022 yılında kıdem tazminatı alacakların tazminat tutarı da ciddi arttı. Örneğin, asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, 50.040 lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesinti yapılıyor. Bu yıl için kıdem tazminatının tavanı 10 bin 596 lira olarak belirlendi. Peki, kıdem tazminatında 10 bin 596 liralık tavan ne anlama geliyor? En basit anlatımla, çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı hesaplanırken 10 bin 596 lira üzerinden hesaplanacak. Örneğin, brüt maaşınız 12 bin lira olsa da tazminat 10 bin 596 lira üzerinden hesaplanacak.



Kimler kıdem tazminatı alabilir: Tazminat alabilmek için çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar da kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunların dışında ise çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor