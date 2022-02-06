BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı

Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan orucu hangi aya denk geliyor?

4C emekli maaşı hesaplama robotu ne kadar emekli aylığı alınır?

Diyarbakır'da yüreği yanık baba 'öyle bir şey yok' deyip evladına seslendi: Biz ipucu bulamadık