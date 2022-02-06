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Korona olan Erdoğan'a hakarete 8 gözaltı! Ömer Çelik: Bunların şifa bulması imkansızdır

Korona olan Erdoğan'a hakarete 8 gözaltı! Ömer Çelik: Bunların şifa bulması imkansızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o paylaşımlara sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını" bildirmesinin ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara lönelik soruşturma genişliyor. 

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler sanal devriye ile sosyal medyayı incelemeye aldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şahıslardan 4'ünü gözaltına alan polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 kişinin, Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunların şifa bulması imkansızdır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetlediklerini vurgulayan Çelik şunları kaydetti: “Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz.” 

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