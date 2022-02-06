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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki:

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." ifadesini kullandı.

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 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ahlaksız paylaşımlara tepki geldi. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medeniyet değerlerinden ve asgari insani vasıflardan birinin de hastayı ziyaret ve hastaya dua olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir."

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