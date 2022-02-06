İkinci emeklilik fırsatı BES’te bomba yenilikler! Devlet katkısı artarken yaş şartı kalktı

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olduğunda rahat bir hayat yaşamak istiyor. Ancak genel olarak çalışırken alınan maaşlar emekli olunca alınan ücretlerden daha fazla oluyor. Bu yüzden alternatif emeklilik sistemlerine ilgi artıyor. Bunlardan birisi de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Faruk Erdem yazısında "SGK şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlayan BES'te 10 yıl 56 yaş yetiyor. 2000 sonrası çalışmaya başlayan bir sigortalı 7 bin gün ve erkekse 60 kadınsa 58 yaşında emekli olurken BES ile 56 yaşında ve 10 yıl prim ödeyerek emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Böylece çalışırken önce BES, sonra SGK'dan emekli oluyor." dedi ve önemli detaylar aktardı: