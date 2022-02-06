İkinci emeklilik fırsatı BES’te bomba yenilikler! Devlet katkısı artarken yaş şartı kalktı
10 yıl 56 yaş şartlarıyla elde edilen ikinci emeklilik fırsatı BES’te yasayla çok sayıda yeni avantaj getirilirken isteyen parasının bir kısmını çekecek. Öte yandan 18 yaş altı çocuklar da sisteme girebildi. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olduğunda rahat bir hayat yaşamak istiyor. Ancak genel olarak çalışırken alınan maaşlar emekli olunca alınan ücretlerden daha fazla oluyor. Bu yüzden alternatif emeklilik sistemlerine ilgi artıyor. Bunlardan birisi de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Faruk Erdem yazısında "SGK şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlayan BES'te 10 yıl 56 yaş yetiyor. 2000 sonrası çalışmaya başlayan bir sigortalı 7 bin gün ve erkekse 60 kadınsa 58 yaşında emekli olurken BES ile 56 yaşında ve 10 yıl prim ödeyerek emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Böylece çalışırken önce BES, sonra SGK'dan emekli oluyor." dedi ve önemli detaylar aktardı:
Yeni yılla birlikte BES'te çok önemli değişiklikler yapıldı. TBMM'de görüşülerek yasalaşan düzenlemelere göre birçok yeni avantaj da getirilmiş oldu. En dikkat çekici yenilik devlet katkısı oranında oldu.
Birikimlere devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Böylece BES için 100 lira yatıran bir katılımcı için devlet de 30 lira ilave edecek.
Ayrıca yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesinin yolu açıldı, böylece sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı.