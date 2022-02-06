Gürsel Tekin eşleri, kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Gürsel Tekin evlilikleri

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile sade bir tören ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. Bu sürpriz gelişmenin ardından Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan merak konusu oldu. Daha önce Nihan Tekin ile evli olan Gürsel Tekin'in 2. eşi Mehtap Özkan 32 yaşında aslen Ankaralı.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan’la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren çift arasında 26 yaş fark var. Peki, Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? İşte Gürsel Tekin’in eşi Mehtap Özkan hakkında bilgiler

Mehtap Özkan kimdir: Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Mehtap Özkan ilk olarak Kanal B'de stajyerlik yaparak mesleğe adım attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV8’de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV8’den ayrıldıktan sonra Beyaz TV’ye geçiş yapan Mehtap Özkan, muhabir olarak görev almanın yanı sıra Hava Durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

Gürsel Tekin ilk eşi Nihan Tekin ile 2005 yılında evlendi ve 2021 yılında boşandı. Çiftin 3 tane çocuğu var.

Bir süre Beyaz TV’de çalıştıktan sonra ayrılıp Halk TV’de çalışmaya başladı. Halk TV’de hafta sonu Haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV’de çalıştıktan sonra 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Mehtap Özkan kendisinden 26 yaş büyük olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile 4 Şubat Cuma günü nikah masasına oturdu.

Gürsel Tekin kimdir: 17 Haziran 1964'te Ardahan Göle'de doğdu. Babasının adı Nazim, annesinin adı Heyrat'tır. İş Adamı; Kars Alparslan Lisesini bitirdi.

Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu.

1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tekin 3 çocuk babasıdır. 23-24-25-26.dönem İstanbul milletvekilidir.Halen görevini sürdürmektedir.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.