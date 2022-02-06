Erkan Şamcı neden öldü hastalığı nedir? Ekoloji uzmanı Erkan Şamcı ölüm nedeni?

Birçok televizyon programı yapan ekolojik yaşam uzmanı olan Erkan Şamcı hayatını kaybetti. 63 yaşında ölen Erkan Şamcı'nın ölüm nedeni ise koronavirüs olarak açıklandı. Ölümü ile başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzen Erkan Şamcı'nın hayatı da merak konusu oldu. Evli ve bir oğlu olduğu bilinen Erkan Şamcı 63 yaşında ve aslen Erzurumlu.

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Birçok gündüz kuşağı programına katılan, tavsiyeleri ile birçok kişinin derdine çare olan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı 63 yaşında öldü. Ölümünün ardından Erkan Şancı'nın hayatı, eşi ve çocuğu merak konusu oldu. Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Erkan Şamcı, aslen Erzurumlu ve 63 yaşında. Evli olduğu bilinen Erkan Şamcı'nın bir de oğlu var.

Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu.

Erkan Şamcı Kimdir: Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.