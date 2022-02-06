Erdoğan, Tansu Çiler'e yeni parti kurduruyor! İYİ Partili Koray Aydın'dan bomba iddia

Eski Başbakan Tansu Çiller yeniden siyaset sahnesine mi dönüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan siyaset kulislerini hareketlendiren iddia geldi. Aydın, Tansu Çiller'in Erdoğan tarafından İYİ Parti'nin oylarını bölmek için parti kurmakla görevlendirildiğini iddia etti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni parti kuracağı iddialarını gündeme getirip, "Tansu Çiller, İyi Parti'nin oylarını kırmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş proje kişisi" dedi. Koray Aydın, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, siyaset kulislerini karıştıracak iddiaları gündeme getirdi.

Tansu Çiller'in parti kuracağı, hatta örgütlenmeyi tamamladığı iddiasıyla ilgili Koray Aldın, "Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok" dedi. Koray Aydın şöyle devam etti:

İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için...

"Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, “İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır” anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir."

Görüştüğü kişilerden yüzde 97'sinden ret cevabı aldı

"Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur."

Tansu Çiller'in itibarı yok! Erdoğan'ın emir eri

"Şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller'in de itibarı yok, ciddiye alan da yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz. Ben bu konuyu takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla; sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur, ekside. O şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir, siyasal görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevdir."

Çiller boş işlerle uğraşmasın, gitsin evinde otursun

"Benim tavsiyem; boşuna bu işlerle uğraşmasın, evine gitsin, evinde otursun, onun Türkiye'de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır. Böyle ısmarlama kişilerin, Cumhurbaşkanı'ndan destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı, oradan bir parti çıkmaz, konuşmaya bile gerek yok."