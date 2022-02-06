BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da lüks otomobil uzun namlılı silahlarla tarandı: İki kişi öldü kan davası çıktı

Şanlıurfa'da lüks otomobil uzun namlılı silahlarla tarandı: İki kişi öldü kan davası çıktı

ŞANLIURFA'da seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki İbrahim Kızılok (30) ile Murat Yılmaz (52), ağır yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yaptı.

Kaza yapan araçtan inip yaya olarak kaçtılar
Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgeye jandarma komando ekipleri gönderildi
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2017 yılındaki cinayetle bağlantılı
Şanlıurfa Valiliği yaşanan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında " Yapılan ilk incelemede bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Galatasaray Covidli oyuncularla sahaya çıkacak
Galatasaray Covidli oyuncularla sahaya çıkacak
Amasya'da deprem meydana geldi!
Amasya'da deprem meydana geldi!
Vedat Muriç'ten tarihi gol
Vedat Muriç'ten tarihi gol
İsmail Kartal: Ben bir Fenerbahçeliyim, kaçmam!
İsmail Kartal: Ben bir Fenerbahçeliyim, kaçmam!
Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya ulaştı
ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya ulaştı
ABD'nin Türkiye büyükelçisi Flake'den Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı
ABD'nin Türkiye büyükelçisi Flake'den Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' diyen editör işten çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' diyen editör işten çıkarıldı