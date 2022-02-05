Fenerbahçe-Başakşehir'e kendi evinde mağlup oldu
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.Abone ol
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırladı.
Temposuz başlayan maçın ilk yarısında iki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına beraberlikle gitti.
Başakşehir Kadıköy'de kazandı
Maçın ikinci yarısı ilk yarıya nazaran daha tempolu başladı.
61. dakikada sahneye çıkan Berkay, topu ağlarla buluşturdu ve Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir 1-0'lık skorla galibiyeti aldı.
Bu skorla Başakşehir puanını 37'ye yükselterek averajla Fenerbahçe'nin önüne geçti.