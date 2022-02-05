Ayhan Aşan eski eşi kızlarının annesi kimdir? Ayhan Aşan çocukları kimdir?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, bir döneme adını yazdıran şarkıları seslendiren Ayhan Aşan bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Özel hayatı ile merak edilen Ayhan Aşan 54 yaşında ve Balıkesirli. İlk eşi Semra Aşan olan Ayhan Aşan şu anda Ayla Aşan ile evli. Ayhan Aşan'ın 3 tane çocuğu olduğu biliniyor.

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Söylediği şarkılar ile özellikle 90'lı yıllara damga vuran Ayhan Aşan'ın yaşam öyküsü merak ediliyor. 9 yaşından itibaren müzikle tanışan Ayhan Aşan 54 yaşında ve aslen Balıkesirli. İki kez evlilik yapan Ayhan Aşan ilk eşi Semra Aşan'dan olaylı bir biçimde boşanmıştır. İkinci evliliğini ise Ayla Aşan ile yaptı. Ayhan Aşan'ın 3 tane çocuğu vardır.

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir’de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.

Olaylı boşanma: 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan’ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü.

Ayhan Aşan'ın kızı ne demişti: Seda Sayan'ın programına başvuru yaparak açıklamalarda bulunan Büşra Aşan, babasının eve hiç gelmediğini söylemişti. Babasının başka bir kadınla yaşadığını söyleyen Büşra Aşan'ın aynı zamanda otizimli bir kardeşi bulunuyor.