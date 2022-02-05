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Ümit Yaşar kaç yaşında aslen nereli evli mi? Ümit Yaşar eşi kimdir?

Ümit Yaşar kaç yaşında aslen nereli evli mi? Ümit Yaşar eşi kimdir?

Fantazi müziğin sevilen isimlerinden biri olan, şarkıları ile bir döneme damga vuran Ümit Yaşar bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. 48 yaşında olan Ümit Yaşar aslen Mersinli. İki oğlu olan Ümit Yaşar'ın 17 yıldır evli olduğu biliniyor. Peki Ümit Yaşar kimdir, kiminle evli, Ümit Yaşar şarkıları neler?

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Söylediği şarkılar ile adından söz ettiren, bir döneme damga vuran şarkıcı Ümit Yaşar aslen Mersinli ve ve 48 yaşında. Özellikle 90'lı yıllardaki arabesk şarkıları ile adından söz ettiren Ümit Yaşar bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. İki oğlu olan Ümit Yaşar'ın 17 yıldır evli olduğu biliniyor. Peki Ümit Yaşar kimdir, kiminle evli, Ümit Yaşar şarkıları neler?

Türküleri ile seyircilerin beğenisini toplayan şarkısı Ümit Yaşar'a dair bilgiler araştırılıyor.

Ümit Yaşar kimdir: Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.

2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı,Maraz adı ile albümünü piyasaya sürü."Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı.

Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yeniden çıkış yakaladı.

17 yıllık evli olan Ümit Yaşar'ın, iki erkek çocuğu vardır.

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