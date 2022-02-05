Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve tüm siyasetçilerden koronavirüse yakalanan Erdoğan için mesaj yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Twitter üzerinden çok sayıda isimden geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener başta olamak üzere pek çok muhalefet liderinden ve hükümet çevrelerinden mesajlar geldi.

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Koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları yağmaya başladı. Muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve koronavirüs karantinasında bulanan Meral Akşener başta olmak üzere pek çok isimden geçmiş olsun mesajı geldi. HDP'den ise şu ana kadar herhangi bir mesaj gelmedi.

68 yaşındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptıran Erdoğan, testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, 'Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.' dedi.

Anca beraber kanca beraber

Dua beklediklerini duyuran eşi Emine Erdoğan "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

İşte geçmiş olsun mesajlarından bazıları...

MHP lideri Devlet Bahçeli:

"Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı sırasında aldım. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini diliyorum. Biraz sonra kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim inşallah"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu:

"Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan

ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

İYİ Parti lideri Meral Akşener:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

DEVA Parti lideri Ali Babacan:

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin."

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyorum."

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu:

"Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi, hayatları boyunca verdikleri mücadeleyle her türlü sıkıntıyı birlikte aşmışlardır. Allah'ın izniyle, koronavirüsü de birlikte atlatacaklardır. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Dualarımız sizlerle efendim."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Sn Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kıymetli Eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizlerle."

Dışişleri Bakan Yardımcı Yavuz Selim Kıran:

"Geçmiş olsun Sn. Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve mazlumların duası sizlerle."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

"Geçmiş olsun Sn Cumhurbaşkanım. Dualarımızdasınız. Rabbim tez zamanda sizlere şifa versin."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye eşimle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbimden şifa diliyoruz. Dualarımız sizinle."