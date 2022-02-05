Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında ortalık karıştı! Yaralılar var

DİYARBAKIR’da bir mobilya dükkanında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayla 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, Diyarbakır Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Bulvarı üzerindeki bulunan bir mobilyacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup, dükkan içerisinde konuşma sırasında tartışmaya başladı. Grup içerisindekilerin kendileri ile getirdikleri silahları çıkarması üzerine yumruklu kavga yaşandı.



Silah ve yumrukların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, silah ve darp yaralısı olan 5 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye götürdü. Hastanede tedavileri süren 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili olarak inceleme başlattı.