Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Vefa Küçük'ten adaylık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yaptığı açılış konuşmasında Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açılış konuşmasını yaptı ve toplantıyı başlattı. Vefa Küçük, konuşmasında kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi divan başkanlığına aday olduğunu ilan etti:

Divan Kurulu Başkanlığı için yeniden adayım"

"Şimdi aleyhimdeki kampanyanın birkaçına temas ediyorum. Benim için şunu yaymaya gayret ediyorlar: Ben, Ali Koç’un adamıymışım. ‘Ali Koç’un adamı Vefa Küçük’ü divan kurulunda bir devirelim, sırası gelince de Ali Koç’la da hesaplaşalım’ diyorlar. Ali Koç Başkan yönetimde yokken, Aziz Başkan varken bana ‘Aziz Yıldırım’ın adamı’ dediler. Evet, ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim. Ben, Fenerbahçe’nin adamıyım. Ben hiçbir başkanın veya hiçbir kimsenin görev almak için veya görevde kalmak için ne uçağına bindim ne yatına bindim ne teknesine bindim ne kayığına bindim ne de takasına bindim. Ben, asırlık Fenerbahçe çınarının altında kendimi korumaya aldım ve onun gölgesinde Fenerbahçe’deki ömrümü veya hayattaki ömrümü tamamlamak istiyorum. Ben, kimsenin adamı olmadım, olmaya da niyetim yok. Ben, adam gibi adam olduğum için adayım. Bana bu özelliklerimden dolayı oy verenleri başımda taşırım, oy vermeyenlere de saygımı muhafaza ederim, ötekileştirmem. İkinci husus; bana muhalefet edenler, benim seçilmemi yeniden istemeyenler, beni bıktırmak ve yıldırmak isteyenlere birkaç sözüm daha var. Bunlardan bir tanesi geçen sene yapılan Seçimli Genel Kurul’da, Başkanın ve Yönetim Kurulu’nun isteğiyle yıllık aidat değişti ve 500 liraya çıktı. İşte Başkanın huzurunda söylüyorum, yönetimin huzurunda söylüyorum; bu, onların tasarrufuydu ve sonra da başkana, yönetime kimse laf etmiyor veya etmeye cüret edemiyor. Ancak ‘Vefa Bey, bu 500 lirayı icat etti. 500 lirayı Vefa Bey kabul ettirdi’ deniyor, günahını bana kesiyorlar. İşte Başkan ve Yönetim burada, faturayı kesecekseniz oraya kesin. Beni bu konularda geri adım attırmayı düşünüyorsanız, yıldırmayı düşünüyorsanız, Hürriyet Kasidesi vardır Namık Kemal’in, orada güzel beyitler var. O beyiti tekrarlayarak kendimi uygulayacağım:

‘Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin, Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten’ der. Ben de her türlü suçlamayı göğüslemeye hazırım. Fenerbahçe’ye hizmetten dönersem namerdim.