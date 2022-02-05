Enes Ünal 2 gol attı maçı Stefan Kuntz da izledi

İspanya La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Levante'yi 3-0'la geçti. Mücadeleye 1 ve 29. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük rol oynayan Enes damga vurdu.

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İspanya La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasında ligin son sırasında yer alan Levante'yi konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Enes Ünal henüz 1. dakikada sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle adeta Getafe'yi mücadeleye 1-0 önde başlattı.

24 yaşındaki forvet 29'da Mathias Olivera'nın asistinde kaleci Aitor Fernandez'i bir kez daha avladı ve farkı 2'ye çıkarttı. Mücadelenin uzatma anlarında ise Carles Alena karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı.

Bu sonuçla Getafe puanını 25 yaparak ateş hattından uzaklaştı, Levante ise 11 puanla dibe demir attı.

Kuntz da izledi

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz da Enes Ünal'ı izlemek için tribündeydi. Son haftaların formda ismi Enes oynadığı son 12 maçta tam 9 kez fileleri sarsarak Ay-Yıldızlı formaya göz kırptı.