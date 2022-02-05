Ekran görüntüsü alanlara kötü haber! Mark Zuckerberg uyardı: Artık Facebook ve Instagram'da...

Meta CEO'su Mark Zuckerberg Facebook Messenger'da sohbetler için yeni özelliği duyurarak, Messenger'daki şifreli sohbetlerde gönderilen kaybolan mesajın ekran görüntüsü alındığında bildirimle haber verileceğini bildirdi.

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Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger kullanıcılarına bir hatırlatma ve açıkça bir uyarı yayımlayarak, kullanıcılara ekran görüntüsü almamalarını söyledi. Zuckerberg'in cuma günkü paylaşımına göre, Messenger'a yönelik yeni bir güncelleme sayesinde sohbetlerin görüntüsü bir başkası tarafından kaydedildiğinde kullanıcılar bilgilendirilecek.



Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'la yaptığı konuşmanın ekran görüntüsüyle birlikte, "Uçtan uca şifreli Messenger sohbetlerine dair yeni güncelleme sayesinde biri, kendi kendine kaybolan mesajın ekran görüntüsünü aldığında size bildirim gelecek" dedi. Zuckerberg, "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz" diye devam etti.



Ekran görüntüsü alındığında bildirim gidecek

Duyuru, yaygın kullanılan Facebook Messenger platformunda, kullanıcıların mesajlarını kendi kendine yok olacak biçimde ayarlamasına imkan tanıyan bir güncellemeyi takip ediyor. Özellik şimdilik ABD'de kullanıma sunuldu ve önümüzdeki haftalarda Avrupa'daki Facebook kullanıcılarına açılması bekleniyor. Rakip mesajlaşma platformları halihazırda kullanıcı mesajlarının kendi kendine kaybolması seçenekler sunuyor ve konuşmanın ekran görüntüsü alındığında bildirim gönderiyor.



Instagram'da da uygulanacak

Bunlar arasında Snapchat yer alırken, Facebook'un yeni tanıttığı bir diğer özellik olan uçtan uca şifreleme WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında da kullanılıyor. Facebook'un bu hamlesinin güvenlikle ilgili endişelere ve çevrimiçi emniyet ve ifade özgürlüğü haklarına dair daha geniş kapsamlı tartışmalara yanıt niteliği taşıdığı öne sürülüyor. Güncellemeler, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da da uygulanacak.