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Enflasyon Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'nı ters köşe yaptı: Beklemediğim...

Enflasyon Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'nı ters köşe yaptı: Beklemediğim...

Ocak ayı enflasyonu için daha önce "Eksi enflasyon bekliyorum" diyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan beklentisinin tersine gelen enflasyon için açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ''Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum'' sözlerinin ardından yeni açıklamalar yaptı. TÜİK'in yüzde 48,69 olarak açıkladığı enflasyonu değerlendiren Aşan, "Maliyet şoklarına uğratacak hareketlerin olmayacağını bekliyordum. Beklemediğim gelişmeler oldu" dedi.

TÜİK'in, 2022 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 48,69'a yükseltmesinin ardından yeni açıklamalar yapan Aşan, ''Maliyet şoklarına uğratacak hareketlerin olmayacağını bekliyordum. Orada da aslında birçok kişinin beklemediği bir takım gelişmeler oldu'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ''Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu. Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri ocaktaki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak'' demişti.

Konuya ilişkin Bloomberg HT'de değerlendirmede bulunan Aşan, şu ifadeleri kullandı:

''Yüksek bir enflasyon sonrası ne yönde veya hangi araçlarla olduğundan bağımsız olarak söylüyorum gelen bir müdahale ve hemen izleyen ayda ya da belki bir ay sonra negatif enflasyonu görüyoruz çünkü baktığınızda Türkiye’de kurun fiyatlara geçişkenliği başka ülkelerle karşılaştırdığınızda çok hızlı gerçekleşiyor.

Bu aralık ayında yaşadığımız artış da çok sıradışı bir artış olduğu için yine benzer bir tablonun olabileceğinden hareketle bunu söyledim. Bir de şunu ekleyeyim; daha önceki konuşmamızda şunun üzerinde çok durmuştum. aralık enflasyonu büyük ihtimalle çok yüksek gelecek. Kurun geri gelmesi ve bunun baz etkisiyle ocak enflasyonu negatif gelebilir ama bireylerin ne aralık ayını ne de ocak ayını enflasyona dair beklentilerini belirlerken dikkate almamalarının doğru olacağını söylemiştim. Dolayısıyla asıl bize gösterge olacak şey şubat ve mart enflasyonudur demiştim. Biraz üzerinde durmamın sebebi buydu.''

Tamamen kişisel görüşlerimdi

Aşan, ''Bu gelişme bir ihtimal benim daha yüksek olacağını tahmin ettiğim Şubat ve Mart enflasyonun bir anlamda öne çekilmiş hali olabilir ama bunu da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Şunu da söyleyeyim o gün de belirttiğim üzere bunlar benim tamamen Göksel Aşan olarak kişisel görüşlerimdi'' ifadelerini kullandı.

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