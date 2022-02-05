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Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hizmet edecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" kurularak, görevleri belirlendi.

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Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OGM hizmet birimleri arasına, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere OGM'nin görev alanı kapsamında havacılık hizmetlerini yürütecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" eklendi.

Başkanlık, havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlamasını yapmak ve hava araçlarıyla gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını, planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla görevlendirildi.

Hava araçlarının bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve servis bülten uygulamaları gibi işlemlerinin yurt içi veya yurt dışı yetkili bakım merkezlerinde yapılmasını sağlamak, hava araçlarının uçuş, sicil ve bakım kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve uçuş ve yer emniyetiyle ilgili faaliyetleri yürütmek de Başkanlığın görevleri arasında sıralandı.

Ayrıca OGM merkez teşkilatında, "Havacılık Daire Başkanı" kadrosu ihdas edildi.

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