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Marketler uslanmıyor! İndirim diye böyle kandırdılar ceza yağdı

Marketler uslanmıyor! İndirim diye böyle kandırdılar ceza yağdı

Gıdadan temizliğe pek çok kalemde yapılan fahiş zamlarla dikkatleri çeken marketler indirim kandırmacasından da vazgeçmiyor. Olmayan ürünü satış yapıp iptal edenlere de ceza yağdı.

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Daha önce yüklü miktarlarda ceza alan ancak indirim ve stok oyunlarına devam eden zincir marketlere yeni cezalar kesildi.

Tüketiciyi fahiş fiyatlara karşı korumak için çalışmalarını sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki indirim oyunlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, daha önce yüklü miktarlarda ceza alan ancak indirim oyunlarına devam eden zincir marketlere yeni cezalar kesti. Kurulun incelemelerine göre;

> Bir market kampanyasında, sütü 6,50 TL’den 5,75 TL’ye indirdiğini beyan etti. Ancak indirimden önceki satış fiyatının 5,90 TL olduğu anlaşıldı. Bu durumun tüketicileri yanılttığını değerlendiren Kurul, bu market zincirine 114 bin 326 TL idari para cezası verdi.

> “Çok Al Az Öde” kampanyası yapan bir marketin de, 65,50 TL olması gereken faturayı, 93,60 TL olarak tahsil ettiği tespit edildi. Tüketicinin yanıltıldığını değerlendiren Reklam Kurulu, bu markete de 114 bin 326 TL idari para cezası uyguladı.

> Bir tüketici, markete ait internet sitesinden telefon sipariş etti ve kendisine ‘onay’ mesajı gönderildi. Ancak ertesi gün tüketicinin onayı alınmadan sipariş iptal edildi ve firma tarafından ‘ürün stokunun bulunmadığı’ bilgisi verildi. Kurul, bu yanıltıcı uygulama sebebiyle markete 11 bin 429 TL idari para ceza kesti.

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