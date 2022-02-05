Otokar’dan 2021’de 1 milyar 42 milyon TL net kâr

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şirketin 2021 yılı finansal sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmede, "Esas faaliyet kârımız bir önceki yıla oranla yüzde 69 artarak 1 milyar 76 milyon TL’ye, net kârımız ise 1 milyar 42 milyon TL’ye ulaştı." dedi

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Otokar 2021 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, 2021'i bir önceki yıla kıyasla ciro bazında yüzde 55 büyüme ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, devam eden salgın koşullarında iç ve dış pazarlarda faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılında ciromuz önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 artışla 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Küresel ölçekteki rekabetçi konumumuzu koruduk, ihracatımızı 345 milyon ABD doları seviyesine çıkardık. Esas faaliyet kârımız bir önceki yıla oranla yüzde 69 artarak 1 milyar 76 milyon TL’ye, net kârımız ise 1 milyar 42 milyon TL’ye ulaştı. 2021'de ticari araç ve savunma sanayisi satışlarımız ise ciromuz içinde dengeli bir dağılım gösterdi."

Yıl boyunca mevcut ve yeni ürün geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Görgüç, "Araştırma geliştirme yatırımlarımız önceki yıla oranla yüzde 49 artış göstererek toplam 300 milyon TL olarak gerçekleşirken, son 10 yılda Ar-Ge harcamalarımızın ciromuz içindeki ortalama payı yüzde 8 oldu." ifadelerini kullandı.

"En çok tercih edilen otobüs markası yine Otokar oldu"

Görgüç, otobüs sektöründeki liderliklerini sürdürdüklerine işaret ederek "13'üncü kez Türkiye’nin otobüs pazarı lideri olduk. 2021 yılında satılan yaklaşık her iki otobüsten biri Otokar oldu." açıklamasında bulundu. Ticari araçta otobüsün yanı sıra 8,5 tonluk kamyon pazarında Otokar’ın önemli oyunculardan biri olduğuna dikkati çeken Görgüç, "Faaliyet gösterdiğimiz 8,5 tonluk kamyon pazarında satışlarımızı pazar büyümesinin de üzerinde artırdık." bilgisini verdi.

"Avrupa’da hedef alternatif yakıtlı otobüslerle büyümek"

Otokar otobüslerinin bugün Avrupa başta olmak üzere 50'yi aşkın ülkede yolcu taşımacılığında kullanıldığını vurgulayan Görgüç, şunları aktardı:

"2021 yılında hedef pazarımız olan Avrupa’da büyümemizi sürdürdük. Slovakya’nın başkenti için ürettiğimiz otobüslerimiz hizmet vermeye başladı. Avrupa’da İspanya, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelere ihracatımız sürerken bunun yanında Orta Doğu’dan yüksek adetli siparişler aldık.”

Görgüç, Otokar’ın yeni nesil elektrikli otobüsünün tanıtım çalışmalarına Türkiye’nin yanı sıra Avrupa genelinde de devam ettiklerini aktararak "Elektrikli şehir içi otobüsümüz için Avrupa’da Almanya’da IAA Mobility Fuarı’nda 2 bin yolcu taşımacılığıyla başlayan tanıtım turumuz İspanya, İtalya, Fransa, Romanya ve Benelüks ülkeleriyle devam etti. Gelecek yıllarda bu segmentte Avrupa’daki ürün sayımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik konuları odağında yürütüyoruz"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın bir taraftan da teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini anlatarak "10 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge harcamamız 1,6 milyar TL'ye ulaştı. Çevre, sosyal ve yönetişim konularında yaptığımız çalışmalarla 6 yıldır Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik konuları odağında yürütüyoruz. Yeşil Mutabakat’ın AB ile ticaretimize getirebileceği etkiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürürken, Koç Topluluğu’nun Kültürel Dönüşüm Programı'nın önemli bir parçası olan 2050 Karbon Nötr Programını büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Bu doğrultuda alternatif yakıtlar, enerji verimliliği ve yeşil satın alma gibi konular üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.