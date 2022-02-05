Ahmet Hakan 'çizgi değişimleri beni bile aşıyor' dedi Ahmet Davutoğlu'nu ifşa etti

Ahmet Hakan, kendisine yönelik Ahmet Davutoğlu'nun değişim suçlamasına yanıt verdi, Davutoğlu'nun 'çizgi değişimleri beni bile aşıyor' diyerek bazı örnekleri paylaştı.

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Gazeteci Ahmet Hakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında "değişim" tartışması yaşanıyor.

Bir programa katılan Davutoğlu, Hakan'ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine "gazetecilikte çizgi değişimi" ile yanıt verdi Ahmet Hakan da "Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi" başlıklı buünkü yazısında cevap verdi:

“En çapsız Dışişleri Bakanı” dediği isimle ittifak kurdu"

Hiç unutmam: Kemal Kılıçdaroğlu ile Tarafsız Bölge programı yapıyordum.

Programda şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’dur.”

Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu birlikteler. Peki Kemal Bey’in yakın geçmişte “en çapsız Dışişleri Bakanı” ilan ettiği Davutoğlu ile şimdi ittifak kurması, bir çizgi değişimi değil mi?

Ahmet Davutoğlu’nun benim çizgi değişimlerimle uğraşmak yerine... Kemal Bey’deki bu epey kalın çizgi değişimine odaklanması gerekmez mi?

Hadi bırakalım Kemal Bey’i. Ahmet Davutoğlu’nun kendisine bakalım:

"Hiç kimse benim ağzımdan, Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak"

Başbakanlık görevini bırakırken şöyle demişti Ahmet Davutoğlu:

“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.”

E ne oldu? Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu. Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması...

En hafif tabirle... Bir çizgi değişimi değilse nedir? Doğrudur. Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır. Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!"