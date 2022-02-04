Kayserispor gol düellosunda Hatayspor'u yıktı

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Hatayspor'u 4-3 yendi. Bu sonuçla puanını 34 yaparak 9. sırada yer bulan Kayserispor, 25. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek. 36 puanla 7. sırada yer alan Hatayspor ise Göztape'yi ağırlayacak.

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12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan sağ taraftan ceza sahasına girip topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Mane müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

51. dakikada Hatayspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saint Louis'in düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-1

62. dakikada Kayserispor skoru 3-1'e getirdi. Kaleci Munir'in pasında topla buluşan Diouf ile girdiği ikili mücadelede İbrahim Akdağ topu çalıp pasını Gavranovic'e verdi. Gavranovic'in vuruşunda kaleciden dönen topu Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.

69. dakikada Kayserispor farkı 3'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1

71. dakikada Hatayspor ikinci golünü buldu. Traore meşin yuvarlağı Falette'e aktardı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Falette topu ağlarla buluşturdu: 4-2

90+3. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soliman'ın vuruşunda kaleye yönelen topa kafasıyla dokunan Diouf meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3

Karşılaşma Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: 4 - 3 :Hatayspor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Attamah), Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Cardoso), Mane (Dk. 89 Ramazan Civelek), Emrah Başsan, Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Bertolacci (Dk. 84 Kemen)

Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Boudjemaa (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 70 Soliman), Traore (Dk. 76 Kamara), Emre Kaplan (Dk. 56 Falette), Burak Öksüz, Diouf, Saint Louis

Goller: Dk. 24 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 46 Mane, Dk. 62 Emrah Başsan, Dk. 69 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor), Dk. 51 Saint Louis, Dk. 71 Falette, Dk. 90+3 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kaplan, Dk. 58 Traore (Atakaş Hatayspor)