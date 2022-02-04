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Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı! Biden destek görmüyor

Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı! Biden destek görmüyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik sürerken ABD’den ABD Başkanı Joe Biden’ın tavrı ile ilgili de bir açıklama geldi. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, iki ülke arasındaki gerginlikten Biden’ı sorumlu tuttu.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken yapılan açıklamalarla gerilim biraz daha tırmanıyor. Son olarak iki ülke arasındaki gerginlik ABD'de de çeşitli tartışmaların fitilini ateşledi. Teksas Senatörü Cruz, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Biden'ı eleştirdi.

"Biden, Putin'e teslim oluyor"
Biden'ı Putin'e "teslim olmakla" itham eden Cruz, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor." diye konuştu.

"2017, 2018, 2019, ya da 2020'de değil de neden şimdi?"
"Putin 2017'de, 2018'de, 2019'da ya da 2020'de böyle bir hamle yapmadı da neden şimdi? Ne değişti? Bence Oval Ofis'in sahibi değişti ve bu kişi İncil'e el bastığından bu yana zayıflık gösteriyor ve ödün veriyor." ifadelerini kullanan Cruz, Biden'ın "zayıf" duruşunun, Afganistan, İran ve Tayvan konularında dış politika krizlerine yol açtığını sözlerine ekledi.

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