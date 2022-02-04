Büyükçekmece’de aramaların 4. gününde kayıp şahsın cesedi bulundu

İstanbul'da bir şahsın kaybolduğu başvurusu üzerine geçtiğimiz salı gününden beri Büyükçekmece’deki bir arazide yapılan kazı çalışmalarında bir erkek cesedi bulundu.

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İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel ekiplerin Anadolu Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ocak’tan bu yana “kayıp” olarak aranan Murat K.’nin bulunması için salı sabah saatlerinde Büyükçekmece Pınar Mahallesi'ndeki boş bir arazide başlattığı çalışmalar bugün de devam etti. 15 kişiden oluşan özel ekip tarafından yapılan aramaların 4. gününde boş arazideki bataklık olan bölgede suyun vidanjör yardımıyla çekilmesinin ardından kayıp Murat K.’ye ait olduğu sanılan cesedin iş makinasına takıldığı ve sonrasında ekipler tarafından çıkartıldığı öğrenildi. Cesedin üzerinde Murat K.’nin kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler olduğu belirlendi. Öte yandan cesedin bulunduğu bölge drone ile görüntülendi.

Emniyette kurulan özel ekip sinyal izinden cesedin gömüldüğü araziye ulaştı

Ekiplerin olay yerinde yapmış olduğu çalışmalar sürerken, Murat K.’nın kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin detayları da ortaya çıktı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E., 20 Ocak’ta Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliğini kullanarak Murat K.’yı gözaltına aldı. Polisler, gözaltına aldıkları Murat K.’yı emniyete götürmek yerine Şişli Çağlayan’da buluştukları Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti. Murat K.’nın Maltepe’den Çağlayan’a kadar geçen 1 saatlik sürede telefonu sinyal verirken, Şişli’den sonra sinyal kesildi. Bu sırada polislerin Murat K.’yı teslim ettikleri Baybaşin ailesine mensup kişilerin telefonlarının Çağlayan’dan sonra Büyükçekmece‘deki boş arazi çevresinde sinyal verdiği öğrenildi. Telefon sinyalleri ve HTS kayıtları kapsamlı şekilde araştırılınca aramalar salı gününden itibaren Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide yoğunlaştı.

Öte yandan Erdem Ö. ve Fatih E. adlı iki polis ve onları azmettirdiği öne sürülen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin fertlerinden Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G., Hasan A., 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet T. ve Tahsin C. isimli zanlılar gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorguya alınarak, ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan iki polis ile birlikte Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G. ve Hasan A. tutuklanırken, DSP’li Abdülsamet T. ve Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı

20 Ocak'ta yapılan kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada geçtiğimiz salı gününden beri söz konusu arazide İstanbul Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kazı çalışmalarında bulunan erkek cesedinin üzerinde kıyafetlerin olduğu öğrenilmişti. Ulaşılan yeni detaylarda cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı.