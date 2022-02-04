Fitch bildiğiniz gibi! Dolardaki çözülmeyi beğenmedi

TÜRKİYE'nin dövizdeki aşırı oynaklığı gidermek için devreye aldığı kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat hesabına ilgi artarak sürüyor. Hem vatandaşların hem de şirketlerin geçtiği sistemin toplam hacmi 272 milyar liraya ulaştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türk mevduat sahiplerinin kur korumalı TL mevduata geçmeye sınırlı bir iştah gösterdiklerini aktardı.

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TÜRKİYE'de kur korumalı Türk lirası (TL) mevduatın büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası döviz hesaplarından geldi. Kısa sürede hem vatandaşın hem de şirketlerin yoğun ilgi göstererek destek verdiği sistemle ilgili açıklama yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türk mevduat sahiplerinin hükümetin döviz mevduatlarının kur korumalı TL mevduatlara dönüştürülmesi programına şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini bildirdi.

Türk yetkililerin yerel basına yaptıkları açıklamaların Ocak 2022 sonu itibariyle döviz mevduatlarının yüzde 4 kadarının kur korumalı lira mevduata döndüğünü gösterdiğini belirten Fitch, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinin de 17 Aralık 2021-28 Ocak 2022 arasında döviz mevduatlarının sadece yüzde 3,8 azaldığını gösterdiğini vurguladı. Fitch raporunda, "Yüksek enflasyon ve Türk mevduat sahiplerinin döviz mevduatlarından çıkma konusunda isteksizlikleri dikkate alındığında döviz mevduattan kur korumalı TL mevduata geçişin sınırlı olmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Makro ekonomik oynaklığın devam edeceğine inanıyoruz"

Fitch, döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduata dönüşümü uygulamasının lirada değer kaybını sınırlaması halinde bunun banka fonlamalarının istikrarına yönelik kısa vadeli riskleri ve döviz cinsinden varlıklara yerel talebi azaltarak bankaların kredi profillerine yönelik riskleri aşağı çekebileceğini de vurguladı. "Uygulama, lirayı zayıflatan yurt içi güvendeki keskin kötüleşmenin nedenlerini, yüksek enflasyonu, derin şekilde negatif reel faizleri, güvenilir bir politika çıpası olmamasını düzeltemez" ifadelerini kullanan Fitch, "Makro ekonomik oynaklığın kısa vadenin çok ötesinde devam edeceğine inanıyoruz" dedi.