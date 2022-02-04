İsmail Çataklı 'Bunlar ucuz işler' dedi Ekrem İmamoğlu çıldırdı: Densiz liyakatsiz şahsiyet

İstanbul'da karla mücadele sırasında balıkçı restoranında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ile İmamoğlu arasında çok sert sözler havada uçuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karla mücadelenin verildiği akşam balıkçı restoranında İngiliz büyükelçiyle 3 saatlik yemeği tartışılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, İçişleri Bakanlığındaki konferans salonunda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na: Bunlar ucuz işler, herkes kendi işini yapsın

Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği gün basına yansıyan MOBESE görüntüleri ile ilgili suç duyurusunda bulunmasının hatırlatılması üzerine, "Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu, bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduğunu ve bu konunun takipçisi olacağını da kendisi ifade etti. Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini, deyim yerindeyse, 'cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşımızın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atarak örtmeye kalkmasın. Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın. Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Görevlerinin başındalar. Burada herkese düşen de işini yapmak" dedi.

"O liyakatsiz şahsiyet Bakan Yardımcılığını yapsın"

Çataklı'nın bu açıklamaları İmamoğlu'nu çok kızdırdı. İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Çataklı'nın sözlerine tepki göstererek, "O liyakatsiz şahsiyet Bakan Yardımcılığını yapsın. Ahlaksızlığa doğru adımlar atmasın. Bize hakaret ediyor. Bakan Yardımcılığını yaparsa liyakatli olduğunu ispat eder ama burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem laf yetiştiriyor hem de hadsiz bir biçimde askerimize, polisimize laf etmekten bahsediyor. Kim askere, polise laf etmiş? Hangimiz cambaza bak diyormuş kendi sözlerine dikkat etsin" diye konuştu.

Soylu’ya çağrı: Derhal bu densiz ile ilgili işleme başlasın

İmamoğlu, şunları ifade etti: "Muhatabım değil, onun bakanı da muhatabım değil. Ben muhatap olunan bütün yargı mensuplarına çağrımı yaptım. Anlaşılıyor ki bakanlık bu işin sorumlusu. Valimize, Emniyet Müdürüne, masanın başında bulunan memura çağrı yapmıştım. Bakan Yardımcısı muhattap olduğuna göre demek ki bu işin sorumlusu bakanlık. Sayın Bakan, derhal bu densiz ile ilgili işleme başlasın. Bu hadsiz ve liyakatsiz Bakan Yardımcısı ile ilgili işleme başlasın ve bizim sorularımıza cevap versin. MOBESE işi basit bir iş değildi."